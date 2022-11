VINCENZO DE LUCA A CASAMICCIOLA: “MASSIMA COLLABORAZIONE TRA LE ISTITUZIONI”

“A Casamicciola, presso il Centro operativo comunale che coordina le attività di soccorso per l’alluvione e la frana, questa mattina, con il commissario straordinario del Comune, Simonetta Calcaterra, appena nominata commissario per la protezione civile a Ischia, abbiamo fatto il punto sulle operazioni di soccorso e gli interventi per la messa in sicurezza. È il momento del dolore per le vittime e della piena collaborazione tra le istituzioni per offrire il massimo sostegno alla popolazione colpita da questa tragedia.”

Lo scrive il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca dalla sua pagina Fb