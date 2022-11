CAVA DE’ TIRRENI. TORNANO GLI APERITIVI DI NATALE, ECCO TUTTO IL PROGRAMMA COMPLETO

Tornano in occasione delle festività natalizie gli aperitivi musicali lungo il corso di Cava de’ Tirreni, co-organizzati dall’Amministrazione comunale e dalla Confesercenti di Cava de’ Tirreni.

“Gli aperitivi musicali lungo il borgo sono ormai una manifestazione consolidata – afferma l’assessore alle attività produttive Giovanni Del Vecchio – promossa da Confesercenti riesce a richiamare molti giovani da tutta la regione; naturalmente l’invito dell’amministrazione a tutti è ad un divertimento consapevole, così come negli anni scorsi, rispettando le norme, ascoltando buona musica dal vivo con tante band e bevendo con estrema moderazione senza oltrepassare i limiti imposti dalla legge».

Le serate si terranno, dalle ore 21:00 alle ore 24:00, nei giorni:

7-8-9-15-16-18-22-23-26-29-30 dicembre 2022

mentre si terranno, dalle ore 15:30 alle ore 18:30, nei giorni:

24 e 31 dicembre.

Continueranno poi nel nuovo anno, dalle ore 21:00 alle ore 24:00, dei giorni

6-8 gennaio.

Quest’anno, in via sperimentale, l’amministrazione comunale ha organizzato un servizio navetta GRATUITO che collegherà il parcheggio dell’Area Mercatale con il centro cittadino.

Il servizio inizierà nei giorni del 7 ed 8 dicembre e sara’ replicato tutti i venerdì e sabato di dicembre e fino alla notte bianca del 5 gennaio. La navetta sarà in servizio a partire dalle 17:00 e fino alle 24:00, ogni mezz’ora, con partenza dal parcheggio dell’area mercatale ed arrivo in via Marcello Grazia (porticato Social Tennis club) con una fermata intermedia nei pressi del Parco Beethoven.

“Si tratta di un servizio sperimentale – afferma il consigliere comunale delegato Federico De Filippis – che si propone quale obiettivo di garantire una sosta auto più agevole e con una tariffa di €.2,00 per tutto il periodo della sosta a partire dalle 17:00. Con questa iniziativa l’amministrazione intende incentivare tutti coloro che vorranno recarsi a Cava per gli acquisti natalizi e per gli eventi organizzati nel week end.

Un ringraziamento particolare va alla nostra società in house Metellia servizi il cui contributo ha reso possibile la realizzazione di tale servizio.