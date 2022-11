CASTEL SAN GIORGIO. OPPOSIZIONE IMBAVAGLIATA: LA FOTO PROTESTA CONTRO IL SINDACO LANZARA

Si sono ritratti, dinanzi all’ingresso del Comune di Castel San Giorgio, con un bavaglio che impedisce loro di parlare, dopo la decisione del Sindaco Paola Lanzara di negare la diretta streaming della seduta del Consiglio Comunale, in programma, in maniera molto irrituale, alle 8:30 del mattino: i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, guidati dal Capogruppo Michele Salvati, questa mattina non solo si sono fatti fotografare con il bavaglio ma anche con un cartello con su scritto SI ALL’INFORMAZIONE. Non sono mancate altre forme di protesta contro la decisione di celebrare alle 8:30 del mattino il Consiglio Comunale: il consigliere comunale Manuel Capuano ha lasciato all’interno del Consiglio un foglio nel quale, in maniera ironica, sottolinea di poter offrire un caffè a quell’ora ma di non poter partecipare alla riunione del Consiglio Comunale per una serie di impegni di lavoro già assunti. Insomma, la decisione di fissare alle 8:30 del mattino il Consiglio Comunale e di negare la diretta streaming assume un sapore amaro per il Sindaco Lanzara e per la sua maggioranza.

Share on: WhatsApp