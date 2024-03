A NAPOLI COMPAIONO I MANIFESTI DI FDI CONTRO DE LUCA: “SPENDE I TUOI SOLDI PER LA CAMPAGNA ELETTORALE”

Il Coordinamento Cittadino di Fratelli d’Italia di Napoli ha deciso di rispondere, con la stessa arma, alla campagna di comunicazione contro il Governo, messa in campo dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca. E cosi’, da qualche giorno, nel capoluogo partenopeo, sono comparsi i manifesti, firmati dal Coordinamento Cittadino di Marco Nonno, con i quali si lancia un messaggio a tutti i cittadini della Campania.

“De Luca”, si legge nel manfesto, “spende i tuoi soldi per la campagna elettorale”. Un chiaro riferimento all’utilizzo dei fondi per la Comunicazione Istituzionale della Regione Campania – oltre 150mila euro – spesi per tappezzare tutta la Regione Campania con i manifesti, con tanto di logo della Regione, contro le politiche del Governo Meloni.