PIETRO COSTABILE (FI GIOVANI): “CASTELLO ARECHI, PERPLESSITA’ SUL FUTURO DELLA STRUTTURA”

“ Dopo 24 anni la provincia rientra nella disponibilità del Castello Arechi di Salerno, simbolo della nostra città, per poterne riaffidare la gestione di alcuni spazi e conservarne altri per la fruizione pubblica in eventi culturali. Le idee sono, al solito, apprezzabili, ma gli ultimi 24 anni del Castello Arechi ci fanno ricordare quante occasioni sono mancate per una struttura che dovrebbe essere il cuore del nostro capoluogo cittadino e della sua provincia, e non un’attrazione che a tutt’oggi necessita di ulteriori investimenti strutturali e di una pianificazione che lo “rispolveri” letteralmente agli occhi dei cittadini.

Lo scrive, in una nota diffusa alla stampa, il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Giovani Pietro Costabile.

“Siamo inoltre tutti bene al corrente” continua Costabile, ” di come il Castello sia poco collegato al centro cittadino, di quale discontinua assistenza turistica rappresenti il servizio che si offre ai visitatori, delle condizioni di incuria in cui versa generalmente il Colle Bonadies su cui il Castello è sito: basti pensare che le mura medievali che costeggiano il colle, partendo dal castello per finire quasi al centro cittadino, sono completamente coperte dalla vegetazione. Forza Italia Giovani Salerno monitorerà il futuro del Castello Arechi, in attesa che l’amministrazione provinciale realizzi una proposta valida, ma restiamo fermamente convinti che un vero rilancio per la più importante struttura monumentale del nostro capoluogo di provincia riparta da una condivisione delle proposte sul suo futuro con altre realtà associative cittadine e provinciali che guardino alla preservazione del monumento , e da un importante programma di investimenti che ne tuteli l’integrità e la funzionalità.”