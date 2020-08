A NAPOLI LA RIUNIONE DELLE LISTE CON DE LUCA: VERSO TAGLI ED ACCORPAMENTI

E’ in programma nel primo pomeriggio di oggi, a Napoli, una riunione plenaria delle liste civiche (fatta eccezione per Campania Libera e De Luca Presidente) che sostengono la candidatura alla Presidenza della Regione Campania di Vincenzo De Luca. Un incontro decisivo per stabilire il numero delle liste e la loro composizione anche se da voci che hanno anticipato il summit si parla con insistenza di tagli al numero delle liste ma anche di possibili accorpamenti. Il numero finale delle liste ? Potrebbero arrivare ad un numero tra 12 e 13 ma tutto verrà deciso nel pomeriggio di oggi a Napoli.

