A PELLEZZANO NASCE LA PRIMA DOG AREA, ZONA RISERVATA ALLO SGAMBAMENTO DEI CANI

“Inauguriamo nel nostro Comune – ha spiegato il Sindaco, dott. Francesco Morra – questa prima area dedicata agli amici a quattro zampe, adeguatamente attrezzata, dove i cani potranno stare in libertà, senza guinzaglio e sotto la vigile supervisione dei loro padroni, che in ogni caso dovranno avere cura di tenerli sott’occhio e di controllarli”.

In caso di inadempienza alle regole indicate nell’apposito regolamento verranno applicate sanzioni pecuniarie da 50,00 a 500,00 euro. In caso di recidiva, quale pena accessoria, potrà essere definitivamente interdetto l’accesso.