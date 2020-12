SALERNO, COMUNALI 2020. UN PRIMO CONSIGLIERE COMUNALE CON MICHELE SARNO: ECCO CHI E’

ll Consigliere Comunale di Salerno Pietro Stasi, eletto nella coalizione di Vincenzo Napoli nel 2016, salvo poi transitare in diversi schieramenti, oggi pomeriggio ufficializzerà il suo passaggio all’interno della coalizione che sosterrà la candidatura di Michele Sarno alla carica di Sindaco di Salerno. Un’adesione che era già nell’aria, considerato che Stasi da qualche mese ha preso le distanze dall’attuale maggioranza a Palazzo di Città: nel corso di un incontro con la stampa, in programma nel pomeriggio, Stasi annuncerà, tra l’altro, anche il suo voto contrario al bilancio consolidato che, nella mattinata di domani, arriverà al vaglio del consiglio comunale di Salerno. Per Michele Sarno si tratta di un primo colpo importante all’interno della vasta coalizione che si sta formando intorno al suo nome ed al suo progetto di città.

Share on: WhatsApp