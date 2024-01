A ROMA LA FESTA PER I 30 ANNI DI FORZA ITALIA NEL RICORDO DI SILVIO BERLUSCONI

Luci azzurre, bandiere tricolore, schermi sui quali campeggiava la scritta “30 anni di Forza Italia. 1994-2024”, ma anche musiche dei Queen e dei Ricchi e poveri: si è svolta oggi al Salone delle Fontane, a Roma, la giornata di festeggiamenti per il 30mo anniversario della nascita del gruppo fondato dal presidente Silvio Berlusconi. A tenere il filo della manifestazione è stato il segretario nazionale e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, per cui Silvio Berlusconi è stato leader e padre fondatore di una forza politica che ha vissuto per 30 anni, “che vivrà per i prossimi 30 e che è il perno dell’azione di governo.

Non sono tanti i partiti che hanno alle spalle trent’anni di storia e che godono di un’ottima salute”, ha detto il ministro. Nel corso della giornata si sono alternati momenti di approfondimento e di confronto con personaggi politici, esponenti del mondo dello spettacolo e giornalisti. Tra di loro anche Gianni Letta, “la persona tra le più vicine a Silvio Berlusconi e alla sua famiglia. Una voce amica, intelligente e anche critica”, ha ricordato il segretario.