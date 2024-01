DALLA REGIONE ALL’EUROPA: LE SFIDE DI ASSESSORI E CONSIGLIERI. GRIMALDI, RESCIGNO, CAPUTO E FORTINI

Dal Consigliere Regionale Massimo Grimaldi, che sarà in campo con la lista Fratelli d’Italia, alla collega della Lega Carmela Rescigno, dall’assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo (Italia Viva) a quella alla istruzione Lucia Fortini (Partito Democratico). Prende corpo la truppa di amministratori della Regione Campania pronta ad affrontare, l’8 ed il 9 Giugno, la sfida con le elezioni Europee. E, secondo molte voci, non sono escluse anche illustri candidature.

Massimo Grimaldi, oggi nel Gruppo Moderati e Riformisti, eletto in Provincia di Caserta nelle regionali del 2020, sarà uno dei nomi della lista del partito di Giorgia Meloni. L’attuale Questore del Consiglio Regionale è già al lavoro per affrontare la sfida con le Europee, insieme a Fratelli d’Italia.

La novità delle ultime ore è rappresentata dal nome della Consigliera Regionale Carmela Rescigno, eletta con Fdi, transitata all’interno della Lega di Matteo Salvini, eletta in Provincia di Napoli: per l’attuale Presidente della Commissione Anticamorra è pronto un posto nella lista nel Collegio Sud Italia.

Nicola Caputo, Assessore Regionale all’agricoltura, è da tempo in campagna elettorale per la prossima tornata per le Europee: il suo partito sarà Italia Viva di Matteo Renzi.

Stesso destino per Lucia Fortini, assessore regionale all’agricoltura, indicata e voluta dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, come nome femminile per rappresentare, all’interno della lista del Pd, l’amministrazione regionale.