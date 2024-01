NOCERA SUPERIORE, COMUNALI 2024. IMPORTANTI NOVITA’ NELLA PROSSIMA SETTIMANA

La prossima settimana sarà decisiva, a quanto si apprende, per la campagna elettorale per le Comunali 2024 di Nocera Superiore. Da qualche giorno, infatti, circola con insistenza la voce di una clamorosa novità, destinata a cambiare lo scenario politico del centro dell’Agro. E, la novità in questione, dovrebbe essere annunciata o, addirittura, presentata proprio nel corso della prossima settimana, quella che accompagna la politica di Nocera Superiore nel mese di Febbraio quando, all’appuntamento con le elezioni comunali, mancheranno poco piu’ di 4 mesi.

