IL COMUNE DI PELLEZZANO ADERISCE PER IL TRIENNO 2024-2026 AL BANCO ALIMENTARE

“L’Ente – dichiara il Sindaco Francesco Morra – ha aderito con sollecitudine e favore all’iniziativa del Banco Alimentare Campania in quanto sono ben note le contingenti e sempre più crescenti difficoltà e ristrettezze economiche in cui si dibattono, loro malgrado, numerosi nuclei familiari. Colgo l’occasione per ringraziare, anche in questo frangente, l’Assessore alle Politiche Sociali Annalaura Villari, che con il consueto impegno e sensibilità umana è in grado di intercettare le criticità e le indigenze socio-economiche della popolazione locale al fine di assicurare sostegno materiale e morale ai più bisognosi”.