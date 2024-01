ANTONIO TAJANI (FI): “CONTINUIAMO A CRESCERE NEI SONDAGGI, NON CI SCOGLIEREMO COME NEVE AL SOLE”

Nei sondaggi Forza Italia cresce a dispetto di chi pensava che si sarebbe sciolta come neve al sole. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Mattino Cinque”. “I cittadini chiedono serietà e credibilità. Berlusconi è stato un grande leader che ha costruito il futuro del suo movimento politico. I cittadini ci vedono all’azione nel governo, vedono che siamo credibili”, ha detto il ministro. “Guardiamo anche agli elettori che non vanno al voto. Siamo persone serie e con le spalle larghe”, ha continuato. Il partito punta a raggiungere il 10 per cento alle elezioni europee “e a superarlo, magari”, ha aggiunto Tajani.

