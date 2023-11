A SARNO UNO DEGLI OTTO SEGGI PER IL CONGRESSO PROVINCIALE DI FRATELLI D’ITALIA

Fratelli d’Italia si prepara al rinnovo delle cariche della classe dirigente del territorio provinciale. Domenica 10 dicembre, infatti, a partire dalle 9, presso il Mercato Ortofrutticolo di Sarno si terranno le votazioni per eleggere i dirigenti del partito a livello provinciale. Sarno, sarà uno degli otto seggi allestiti nella Provincia di Salerno. Ad annunciare l’evento è il Presidente di Fratelli d’Italia Sarno, Angelo Vitolo: “E’ un momento importante per il circolo Fratelli d’Italia Sarno che viene riconosciuto a livello provinciale come una delle realtà partitiche più attive del territorio. Sarno farà da seggio per i comuni di Angri, Corbara, Pagani, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sarno, Scafati e Sant’Egidio Monte Albino.”

Dello stesso avviso é il coordinatore cittadino Enrico Sirica: “le votazioni per il rinnovo dei vertici provinciali del partito rappresentano da sempre un momento assai sentito per Fratelli d’Italia. Avere uno dei seggi provinciali a Sarno ci inorgoglisce e testimonia il lavoro egregio che stiamo facendo sul territorio”.

Il Congresso di Salerno è convocato sabato 9 dicembre 2023 presso il LLOYD’S BAIA BEACH in Via Ligea, Vietri sul mare alle ore 10.30.

Le operazioni di voto si svolgeranno a partire dalle ore 9.00 e hanno diritto di esprimere il proprio voto gli associati a Fratelli d’Italia in regola con l’iscrizione alla data del 30 settembre 2023.

