AEROPORTO DI SALERNO, LUCIA VUOLO (FI): “PARTENZA GRAZIE AI MIEI DUE EMENDAMENTI”

“Forza Italia è parte sostanziale del Gruppo del Partito Popolare Europeo. Il Gruppo del PPE è la più grande forza di maggioranza a Bruxelles. Se l’Aeroporto di Salerno è stato inserito nei corridoi viari europei (TEN-T) è unicamente grazie a due MIEI emendamenti ed alla vittoria del Gruppo del PPE. Un lavoro che ho portato avanti con grinta a lungimiranza da quando sono europarlamentare. Cosa vuol dire tutto questo? Che lo scalo aeroportuale salernitano, con la necessaria e successiva conferma del Governo Meloni ai tavoli di Bruxelles, viene identificato come scalo strategico per l’Unione europea e pertanto, con un numero adeguato di viaggiatori annui, potrà accedere a finanziamenti e supporti EU. Fatto mai accaduto prima e su cui nessuno si è mai speso in Europa. Nessuno. E’ una straordinaria vittoria dei nostri territori, sostenuta incessantemente da me in prima persona a Bruxelles, da Forza Italia e dal Gruppo del PPE. Fino ad oggi, in Europa, nessun altro ha fatto di meglio” Questo è quanto dichiarato dall’Onorevole Lucia Vuolo, europarlamentare Gruppo PPE/Forza Italia

Share on: WhatsApp