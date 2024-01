IMMA VIETRI (FDI): “LEGGE DETURPAMENTO, INCONCEPIBILE SINISTRA CONTRARIA A NUOVE NORME”

“La Camera dei Deputati, in via definitiva, ha approvato il Ddl contro gli ecovandali proposto dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Si tratta di un provvedimento atteso da tempo e necessario, che ristabilisce un principio semplice ma chiaro: chi rompe, paga”. Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “È legittimo – continua – il principio di manifestare una propria idea, ma non lo si può fare a spese degli italiani. D’ora in poi, chi deturperà i nostri monumenti dovrà risarcire il danno provocato a proprie spese. In particolare, il ddl dispone, tra le varie misure, sanzioni amministrative, che vanno da un minimo di 10.000 ad un massimo di 60.000 euro, rispetto alla distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. I proventi delle sanzioni verranno devoluti, poi, al Ministero della Cultura per il ripristino dei beni, a prescindere dall’appartenenza pubblica o privata dei medesimi”. Per Vietri “è davvero inconcepibile che, di fronte ad una norma di buonsenso voluta con forza dal Governo Meloni, a seguito degli spiacevoli episodi degli ultimi mesi in alcune città italiane, e promossa con tenacia dal Ministro Sangiuliano, parte della sinistra si sia schierata contro, pur di difendere coloro che non hanno alcun rispetto del nostro patrimonio artistico e culturale, di cui tutti dovremmo essere orgogliosi e che tutti, al di là delle bandiere di partito, dovremmo tutelare” conclude Vietri.

