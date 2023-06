ANCHE FORZA ITALIA SCEGLIE LA CAMPANIA PER LA SUA FESTA NAZIONALE

Non c’è ancora la data ufficiale – molto probabilmente per gli inizi di Settembre – ma la Festa Nazionale di Forza Italia, per il 2023, si terrà a Napoli. Ad annunciarlo, con grande orgoglio, il Coordinatore Regionale del partito degli Azzurri Fulvio Martusciello, reduce da una campagna elettorale per le Comunali in Regione abbastanza positiva per gli obiettivi raggiunti. Prima di Forza Italia, pero’, Napoli ospiterà l’Assemblea Nazionale di Italia Viva, con Matteo Renzi che sarà nel comune partenopeo il prossimo 10 Giugno: ed anche questi sono strani incroci politici tra due movimenti che, da tempo, si guardano con occhi diversi rispetto al passato.

Share on: WhatsApp