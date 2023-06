ANTONELLO CERRATO E’ IL NUOVO DIRETTORE SANITARIO DI NEUROMED

Un nuovo importante riconoscimento professionale per Antonello Cerrato, noto medico della Provincia di Avellino, che ha ricevuto un prestigioso incarico.

Antonello Cerrato è, infatti, il nuovo direttore sanitario di Neuromed, Istituto neurologico mediterraneo, tra le principali realtà operanti nel settore della sanità privata nel Mezzogiorno e in Italia. Cerrato, ex direttore sanitario della Clinica Montevergine, è entrato a far parte dell’universo Neuromed nel 2021, prima come vicedirettore dell’Istituto, poi come vice direttore della Clinica Mediterranea, quindi come consulente di direzione sanitaria per diverse strutture del gruppo sino all’investitura di queste ore nelle vesti di direttore sanitario dell’intera struttura.