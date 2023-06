LUIGI DI MAIO ENTRA IN SERVIZIO COME ALTO RAPPRESENTANTE DELL’UE NEL GOLFO PERSICO

Il nuovo rappresentante speciale per il Golfo Persico, Luigi Di Maio, ha iniziato il suo lavoro a Bruxelles, finalizzato a rafforzare il partenariato strategico fra Stati Ue, Unione europea e i Paesi del Golfo Persico. A dirlo il portavoce del Servizio europeo per l’Azione esterna, Peter Stano, nel corso della conferenza stampa giornaliera di Bruxelles.

Posso confermare che il nuovo rappresentante speciale dell’Ue per il Golfo Persico, Luigi Di Maio, si è insediato ieri, anche fisicamente, e ha iniziato a lavorare sull’agenda per cui è stato incaricato”, ha detto. “Sapete che parte del suo mandato è legata all’attuale strategia dell’Ue per il Golfo, che significa impegnarsi con i partner, sia all’interno dell’Unione europea che nella regione, al fine di portare le nostre relazioni a un nuovo livello, per approfondire la nostra cooperazione strategica e fare tutto il possibile per sostenere qualsiasi cosa l’Unione europea, l’Alto Rappresentante Ue e i nostri Stati membri stiano facendo, al fine di rafforzare realmente la nozione di partenariato strategico tra l’Unione europea e gli Stati del Golfo”, ha aggiunto rispondendo ai giornalisti. “Ci sono molte sfide che dobbiamo affrontare insieme ed è molto positivo che il rappresentante speciale abbia iniziato le sue attività per poter contribuire a questi obiettivi”, ha concluso il portavoce Ue.