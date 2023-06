IL PSI FUORI DALLA GIUNTA A PONTECAGNANO FAIANO. AL LAVORO PER LE PROVINCIALI 2024

Con ogni probabilità il Partito Socialista Italiano resterà fuori dalla Giunta Comunale che il Sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara presenterà, in maniera ufficiale, nel corso della prossima settimana. Nonostante le insistenze del Segretario Nazionale Maraio, non ci sarà spazio per gli esponenti del PSI all’interno della nuova Giunta di Pontecagnano Faiano, complice lo straordinario risultato ottenuto dalle civiche ed il pessimo dato elettorale del partito del centro dei Picentini. Intanto i vertici provinciali del PSI stanno già pensando alla composizione della lista per le Provinciali 2024, da inserire, ovviamente, all’interno della coalizione di centro sinistra che, dopo l’approvazione della nuova Legge sulle Province, prevista in Parlamento per fine mese, dovrà avviare anche le trattative con tutti i partiti.

