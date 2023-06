ELEZIONI EUROPEE 2024. NOVITA’ NEI COLLEGI? SICILIA CON IL SUD, SARDEGNA CON IL NORD

Il collegio Sicilia-Sardegna potrebbe essere presto “spacchettato” per dare vita a due circoscrizioni elettorali separate in vista delle prossime elezioni Europee. Si tratta della proposta di legge nazionale che verrà discussa nelle prossime settimane in Parlamento dopo il via libera giunto all’unanimità la scorsa settimana dalla commissione Autonomia del Consiglio regionale sardo, presieduta da Andrea Piras, esponente della Lega.

Sulla questione si è espresso recentemente il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, il quale ha accolto favorevolmente le intenzioni sarde.

“Concordo sulla necessità e l’opportunità per la Regione Sardegna di avere un proprio rappresentante al Parlamento europeo e quindi sulla richiesta di portare avanti quanto deciso dal Coordinamento dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome”, ha dichiarato Calderoli nel novembre 2022.