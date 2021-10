ANDREA VOLPE, UN ANNO IN CONSIGLIO REGIONALE: INCONTRO A BELLIZZI CON BONAVITACOLA

Infrastrutture, sviluppo, ambiente e territorio. Se ne parlerà domenica 31 ottobre alle ore 10.30 presso l’Arena Troisi di Bellizzi dove il consigliere regionale Andrea Volpe celebrerà il primo anno in Consiglio regionale. L’incontro, al quale parteciperà, tra gli altri, anche il vicepresidente della Giunta regionale ed assessore all’ambiente Fulvio Bonavitacola, ha l’obiettivo di condividere con i cittadini quanto realizzato in questo primo anno di mandato, illustrare le prossime iniziative ed anche raccogliere sollecitazioni, idee e proposte.

“Un anno fa oltre diecimila persone mi hanno dato la possibilità di rappresentarli in Regione Campania – spiega il consigliere Volpe – ho ritenuto giusto organizzare un momento che possa servire per condividere e confrontarci. Sono convinto che la politica si faccia tra la gente e mi sono impegnato, un anno fa, a restare fedele a questo principio che ha ispirato l’organizzazione dell’incontro di domenica mattina al quale parteciperà anche il vicepresidente Bonavitacola, che ringrazio fin da ora per la disponibilità”.