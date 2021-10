SAN MARZANO SUL SARNO. NUOVO GIRO DI DELEGHE TRA I CONSIGLIERI COMUNALI

La squadra di governo si ricompatta a San Marzano sul Sarno. Nel consiglio comunale di venerdì scorso, infatti, la sindaca Carmela Zuottolo ha riconsegnato le deleghe revocate, nei mesi scorsi, a Franco Grimaldi e Angela Calabrese. A Grimaldi vanno le deleghe Servizi cimiteriali e manutenzione, mentre alla Calabrese quelle di Tributi e commercio.

“In questi mesi non hanno mai smesso di lavorare per l’amministrazione comunale e ho apprezzato il loro impegno”, ha detto la sindaca Carmela Zuottolo. “Sono giovani. Hanno capito gli errori fatti in precedenza, sicuramente viziati da certi personaggetti che davano consigli sbagliati pur di prendere il loro posto nella giunta comunale, e ora andiamo avanti più forti di prima. Adesso hanno la responsabilità di rispondere con il loro lavoro alle esigenze e fiducia della giunta. Ringrazio gli altri componenti della squadra, il vicesindaco Marco Iaquinandi, Francesca Barretta e Andrea Oliva , nonché tutta la maggioranza che ha condiviso la decisione”.