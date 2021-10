SANITA’. LE PIAZZE CONTRO DE LUCA: DA AGROPOLI A CAVA DE’ TIRRENI. E TRA POCO NOCERA INFERIORE

I cittadini scendono in piazza per rivendicare il diritto alla salute e, soprattutto, per avere ospedali funzionali e funzionanti che rispondano alle esigenze dei territori e non alle scelte dettate dal bilancio e dalla politica. Qualche mese fa scattò la mobilitazione a Solofra (Avellino), proprio contro le scelte del Presidente della Regione Vincenzo De Luca: oggi è la volta di Agropoli e di Cava de’ Tirreni, dove con due manifestazioni di piazza vengono contestate le scelte, in materia di sanità regionale, da parte del Presidente della Regione Campania. C’è, poi, un’altra piazza che già ribolle ed è quella di Nocera Inferiore dove le decisioni di un ridimensionamento dei reparti ha messo già in allerta parte della classe politica e cittadini. Il tutto con lo stop, almeno fino al 31 Dicembre 2021, ai trattamenti diagnostici privati coperti dai fondi della Regione: insomma, non è certo un momento felice per la sanità in Campania e per chi, da 6 anni, ne sta determinando le scelte.

Share on: WhatsApp