ANGELO TOFALO: “BENE GIUSEPPE CONTE, CON LUI LE CORRENTI AVRANNO VITA BREVE”

“Sono stato il primo ad affermare anni fa che la miglior cosa fatta dal M5S da quando è nato ad oggi si chiama

Giuseppe Conte. Sono felice che l’ex premier abbia accettato di guidare il MoVimento e soprattutto di impegnarsi in prima persona per rifondarlo”. Lo dice all’Adnkronos il deputato pentastellato Angelo Tofalo, ex sottosegretario alla Difesa, commentando l’intervento di Giuseppe Conte all’assemblea dei gruppi M5S.

“Il discorso di ieri è stato molto positivo, accolto con grande

entusiasmo dai nostri portavoce. Si tratta di un progetto nuovo e

ambizioso, che vedrà il M5S sempre più organizzato sui territori per

dare una risposta pronta ai cittadini. Un MoVimento di caratura

internazionale che guarderà anche all’estero come attore protagonista

della politica internazionale”, sottolinea Tofalo.

“Un M5S – rimarca il parlamentare campano – che però non dimentica le

sue radici e i valori che lo hanno portato in Parlamento: giusto

puntare sulle competenze, la tematica del vincolo dei due mandati

ormai è cosa superata e archiviata come ha ribadito Beppe Grillo, che

sta offrendo in questa fase delicata il massimo sostegno a Conte. E

anche quelle che qualcuno ha definito ‘correnti’, con questa nuova

ripartenza, avranno vita breve perché facciamo tutti parte dello

stesso MoVimento”.