ANGELO TOFALO (M5S) SU CONTE: “DIAMOGLI PIENA LIBERTA’ DI AZIONE, ORA VALORIZZARE IL MERITO”

MoVimento 5 Stelle

Avevo promesso di condividere con voi una lettura sul momento che sta vivendo attualmente il

e oggi mi sento abbastanza ispirato per farlo. Sarà per gli articoli sull’incontro di ieri, per alcune dichiarazioni che mi fanno sperare, con la dovuta cautela, in una possibile e necessaria svolta per la nostra comunità politica.