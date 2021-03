DOPO IL FLOP DEL 2020 IL MINISTRO LAMORGESE CI RIPROVA: “SEDI DEI SEGGI ALTERNATIVE ALLE SCUOLE”

Dopo il tentativo fallito delle Regionali del 2020, adesso, in vista delle elezioni amministrative del 2021, il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ci riprova e con una circolare inviata a tutti i Prefetti, cerca di individuare sedi dei seggi elettorali alternativi alle scuole.

Attualmente, sul territorio nazionale l’88% dei 61.562 seggi elettorali si trova all’interno di edifici scolastici. In particolare, sono edifici destinati alla didattica il 75% circa dei fabbricati che ospitano uno o più seggi. Con il documento approvato si intende dare nuovo impulso alla iniziativa avviata l’anno scorso in occasione del turno di consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, che ha consentito lo spostamento in sedi diverse dagli edifici scolatici di 1.464 sezioni elettorali distribuite in 471 comuni.

Altri fabbricati indicati possono essere centri e impianti polifunzionali; circoli ricreativi e sportivi; locali dopolavoristici; spazi espositivi e fieristici; ludoteche; ambulatori e altre strutture non più ad uso sanitario; spazi non più adibiti a mercati coperti, mentre non sono indicati per motivi di opportunità edifici come sedi di partiti politici od organizzazioni sindacali, edifici di culto, caserme.