IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA MOZIONE PER CIRCOLI RICREATIVI. LA SODDISFAZIONE DELLE ACLI

“Apprendiamo dalla stampa il felice esito dei lavori del Consiglio regionale che ci restituisce viva speranza per il futuro dei tanti #circoli affiliati alle #ACLI e non solo.

In attesa di conoscere fiduciosi le iniziative legislative e di impulso della Giunta, vogliamo ringraziare i consiglieri regionali Tommaso Pellegrino Franco Picarone Andrea Volpe Nunzio Carpentieri Attilio Pierro che hanno accolto per primi il nostro #Appello traducendolo in iniziativa politica e l’intera assise regionale che ha espresso unanime consenso sui contenuti della Mozione, una vera sfida alla socialità perduta!”

Lo scrivono i responsabili provinciali delle ACLI SALERNO.

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato all’unanimita’ una mozione, presentata da Tommaso Pellegrino (Italia Viva) per chiedere la riapertura dei circoli di promozione sociale, no profit e del terzo settore. Con il provvedimento si chiede alla giunta di “attivarsi – ha spiegato l’esponente di Iv – per sollecitare un intervento del governo affinche’ i circoli possano riaprire quando la regione si trova nella zona gialla. Si tratta di attivita’ che svolgono un ruolo importante, soprattutto nelle aree interne”. Si chiede anche un sostegno economico a quei circoli che hanno sofferto per le chiusure e uno stop al pagamenti dei canoni dovuti all’ente regionale.