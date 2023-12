ANIELLO GIOIELLA (FDI): “IN CONSIGLIO PROVINCIALE PER RAPPRESENTARE TUTTI I COMUNI”

“Ringrazio il Vice Ministro Edmondo Cirielli e tutti i dirigenti provinciali di Fratelli d’Italia per avermi dato l’opportunità di essere candidato alle Provinciali nella lista di Fratelli D’Italia Giorgia Meloni. Ed, ovviamente, ringrazio tutti gli amministratori locali che hanno votato, mercoledi’ 20 Dicembre, per Fratelli d’Italia, scrivendo anche il mio nome accanto al simbolo del nostro partito. E’ per me un onore immenso poter rappresentare all’interno del Consiglio Provinciale di Salerno tutta la comunità di donne ed uomini di Fratelli d’Italia: lo faro’ ascoltando i territori, confrontandomi con tutte le candidate ed i candidati alle Provinciali del nostro partito, senza fare sconti ma proponendo soluzioni concrete per l’interesse di tutti i 158 Comuni della Provincia di Salerno”.

E’ quanto dichiara il neo consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Aniello Gioiella. “Mi auguro”, conclude il rappresentante di Fdi, “che questa legge elettorale, già nel corso del prossimo anno, possa essere modificata, riportando la sovranità popolare tra le mani dei cittadini della nostra amata Provincia”