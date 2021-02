ANIELLO SALZANO (UDC): “UN MUSEO DELLO SPORT PER LA CITTA’ DI SALERNO”

“La città di Salerno non dispone purtroppo di un Museo dello sport e pur avendo spazi idonei e sufficienti, fino ad oggi nessuna iniziativa in tale direzione è stata mai pensata e intrapresa.

In un’opera di riqualificazione, riassetto e riammodernamento degli impianti sportivi cittadini, l’UdC – Salerno propone di istituire, all’interno dello Stadio Arechi ad esempio, un Museo dello Sport Salernitano che comprenda cimeli, storie e trofei conseguiti nelle varie discipline dai tanti e bravi atleti della nostra città e della Provincia, di oggi e di ieri.”

Lo scrive il Commissario Cittadino dell’Udc di Salerno Aniello Salzano.

La Salernitana, la Rarinantes, il basket, l’atletica, la tradizione pugilistica e schermista salernitana, il tennis, le arti marziali, e tutte le altre attività che con i rispettivi interpreti hanno ononorato Salerno, meritano un tempio che valorizzi e colleghi il ricordo, le passioni e i valori dello sport alla società odierna attraverso spazi fisici suggestivi e dinamici dove coltivare passioni e cultura sportiva.

Del resto una iniziativa del genere non presuppone risorse ingenti ma solo l’impegno e la volontà politica a fare qualcosa che possa onorare la nostra città.