FORZA ITALIA. COSA CAMBIA IN CAMPANIA DOPO LA NOMINA DI ANTONIO TAJANI?

La nomina di Antonio Tajani a Coordinatore Nazionale di Forza Italia avrà effetti su tutto il territorio nazionale. A cominciare dalla Campania dove, da tempo, si vocifera di un imminente cambio ai vertici del Coordinamento Regionale, oggi guidato dal senatore Domenico De Siano.

Forza Italia, dopo l’ingresso all’interno del Governo Draghi, ha riacquistato credibilità politica ed anche gli ultimi sondaggi segnano un passo in avanti per il partito di Silvio Berlusconi. Tutti elementi che portano ad una scelta che, già nei prossimi giorni, potrebbe arrivare con la riorganizzazione del partito su tutto il territorio nazionale, Campania compresa. Ed i nomi che circolano per un possibile avvicendamento all’interno del Coordinamento Regionale del partito sono due: l’attuale europarlamentare Fulvio Martusciello ed il consigliere regionale Stefano Caldoro. Due profili abbastanza diversi tra di loro, due personalità che rappresentano mondi diversi del variegato universo di Forza Italia in Campania. La parola, adesso, spetta a Tajani che, secondo le voci che giungono da Roma, sembra intenzionato a stringere i tempi per avviare il riassetto territoriale di Forza Italia, anche perchè all’orizzonte ci sono le elezioni comunali che saranno un primo importante banco di prova per FORZA ITALIA in versione Governista.