BATTIPAGLIA, CENTRO DEMOCRATICO: “UNITA’ DEL CENTRO SINISTRA E PERSONALITA’ DI ALTO PROFILO COME SINDACO”

Prosegue alacremente il lavoro del tavolo di coalizione del centro sinistra di Battipaglia, insediatosi in maniera permanente per formulare delle ipotesi programmatiche concrete e di spessore, per il rilancio della città di Battipaglia e del suo territorio.

È proprio sulla visione di una potenziale nuova centralità della città che Centro Democratico, coordinato in loco da Pietro Ciotti (Presidente dell’Associazione “Comunità, Storia e Futuro”) e da Pierpaolo Carlone (Ordinario dell’Università degli Studi di Salerno), ribadisce la necessità di una forte e coesa coalizione come condizione indispensabile per dare concretezza alle ipotesi programmatiche di rinascita e sviluppo che Battipaglia merita e attende da tempo.

È in questo ambito che Centro Democratico ha garantito e garantirà la sua partecipazione attiva ai lavori per la definizione dei punti programmatici e il suo supporto alla coalizione e al candidato che la rappresenterà. Uno sviluppo sostenibile attraverso il potenziamento infrastrutturale e urbanistico, la valorizzazione delle attività produttive, il miglioramento della qualità della vita, la promozione della cultura (scolastica ed extrascolastica) e dell’innovazione tecnologica, che rappresentano fattori nevralgici su cui lavorare in maniera sinergica e collegiale.

Le componenti interessate, come dichiarato dal Prof. Carlone, sono impegnate altresì ad individuare nel più breve tempo possibile (probabilmente a valle della riunione prevista per giovedì) la personalità di alto profilo e ben radicata sul territorio, che possa rappresentare al meglio la coalizione del centro sinistra ed essere garante, in fase amministrativa, della centralità programmatica della stessa.