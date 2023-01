ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “EQUO COMPENSO, PROFESSIONISTI PIU’ FORTI CON GRANDI SOCIETA’ “

“Nelle contrattazioni contro i cosiddetti clienti forti, ovvero banche, assicurazioni, grandi imprese, i professionisti, per anni, hanno dovuto accettare, in molte circostanze, convenzioni non proporzionate alla qualità e quantità del lavoro svolto. Con la legge sull’equo compenso si porrà rimedio a tutto ciò. Saranno nulle le clausole che prevedono convenzioni con importi non equi perché non in linea con i parametri stabiliti dai decreti. Un’ottima notizia per l’Avvocatura che, specialmente con riferimento alle fasce giovanili, soffre in modo rilevante la crisi economica accentuatasi, peraltro, con il Covid.”

E’ quanto dichiara il deputato di Azione Antonio D’Alessio che, quale componente della Commissione Lavoro, ha seguito l’iter della legge per conto del partito di Carlo Calenda.