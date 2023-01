DISTRETTO DEL COMMERCIO IRNO. ARRIVA LA FIRMA DEI COMUNI COINVOLTI NEL PROGETTO

Dopo l’approvazione in Consiglio comunale, a dicembre scorso, il Distretto del Commercio Valle dell’Irno è pronto per lo step successivo: la firma dello Statuto da parte dei soci fondatori. Il Distretto, che ha in Mercato S.Severino il Comune capofila, è il primo in Campania.

Alla sottoscrizione dello Statuto saranno presenti: Antonio Somma (Sindaco di Mercato S. Severino); Gianfranco Valiante (Sindaco di Baronissi); Girolamo Giaquinto (Sindaco di Montoro); Vincenzo Loia (Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno); Pasquale Giglio (Dirigente Regionale Confesercenti); Annarita Colasante (Dirigente Regionale Confcommercio).

Presenti, inoltre, anche le diverse organizzazioni dei tre Comuni che, nel rispondere all’avviso pubblico, hanno fatto richiesta di aderire al Distretto.

L’adesione delle stesse avverrà a seguito della costituzione della rete distrettuale.

La filiera distrettuale Mercato S.Severino-Baronissi-Montoro punta a creare un network commerciale unitario in grado di valorizzare il tessuto locale mettendo insieme le eccellenze di ciascuno, apportando innovazione digitale e di marketing on-line al loro servizio ma senza penalizzare i piccoli negozi di prossimità, il piccolo vicinato che resta il cuore pulsante dell’economia locale.

Ulteriori dettagli saranno resi nel corso della conferenza stampa, in programma lunedì 30 gennaio alle ore 11 nell’Aula Consiliare Manzi del Comune di Mercato S.Severino.