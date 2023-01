SILVIO BERLUSCONI FESTEGGIA I 29 ANNI DALLA SUA DISCESA IN CAMPO CON FORZA ITALIA

Ventinove anni fa, il 26 gennaio 1994, “con un messaggio in televisione comunicai la mia decisione di scendere in campo nella politica. Lasciai il lavoro che amavo e le aziende che avevo fondato e fatto prosperare, per dare vita ad un’impresa diversa, ancora più difficile ma più importante, un’impresa al servizio della libertà”. Lo ha affermato il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un video pubblicati su Instagram.

“Nacque così Forza Italia e, grazie a Forza Italia sono riuscito ad impedire la salita al potere della sinistra alla quale alcuni magistrati avevano spianato la strada. Una sinistra ancora comunista, figlia di un’ideologia responsabile di 85 milioni di morti. Una sinistra i cui leader erano stati fino a pochi anni prima amici, ammiratori, seguaci dell’Unione Sovietica, un Paese nemico dell’Italia, dell’Occidente, della libertà – ha continuato l’ex premier -. E questo credo sia stato un grande merito, il mio maggior merito. Siamo ancora oggi noi la prima garanzia di buon governo, di buon senso, di pragmatismo, di concretezza e di capacità. Siamo il cuore, siamo l’anima del centrodestra e di questo governo.