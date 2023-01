FRANCO MARI (AVS): “ALLA CAMERA DEI DEPUTATI UN DISEGNO DI LEGGE SULLA SCUOLA”

“Alla Camera dei Deputati abbiamo presentato la nostra proposta di legge sulla Scuola che rappresenta una vera novità: fino ad ora al mondo della scuola è stato sempre tolto, oggi intendiamo dare. Una rivoluzione perchè riteniamo che la qualità della Democrazia dipenda dalla qualità della scuola e poi una serie di innovazioni per chi la scuola, davvero, la vive”. E’ quanto annuncia Franco Mari, deputato di Alleanza Verdi Sinistra.

“La nostra”, continua Mari, “non è una proposta ideologica ma nasce dall’ascolto degli operatori del mondo della scuola, una legge concreta che guarda ai bisogni del mondo dell’istruzione. La scuola, negli ultimi anni, è stata martoriata, privata di risorse, come è accaduto nel mondo della sanità. Ed oggi, non a caso, scuola e sanità sono al centro del progetto di autonomia differenziata che punta a sottrarre servizi al pubblico per concederli al privato”