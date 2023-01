NICOLA LANDOLFI VERSO LA SEGRETERIA REGIONALE DEL PD MA SI VOTA A MARZO 2023

Rinvio del Congresso Regionale a Marzo 2023, dopo la celebrazione del Congresso Nazionale, accordo sul nome del Segretario Regionale del Partito Democratico – che sarà Nicola Landolfi – ed intesa anche sulla carica di Segretario Provinciale del Pd di Napoli. Questa la sintesi delle ultime ore di trattative in casa Partito Democratico: oggi sarebbe scaduto il termine che l’ex Commissario Regionale Francesco Boccia aveva imposto per la presentazione delle candidature alla Segreteria Regionale. Si va verso il rinvio a Marzo 2023 quando anche il quadro del Pd su base nazionale sarà piu’ chiaro: intanto il nome dal quale la maggioranza del Pd della Campania parte sarà quello di Nicola Landolfi, già Segretario Provinciale del Partito Democratico a Salerno, poi Presidente dell’Assemblea Regionale del Pd in Campania. Da qualche settimana Landolfi si trova, come consulente politico, a Palazzo Sant’Agostino al fianco del Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri.

