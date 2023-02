ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “IL GOVERNO DIA ATTUAZIONE AL CIS GRANDE SALERNO”

Sabato mattina, con inizio fissato per le ore 10.30, presso il Bar White sito in via Matteo Galliano 4\A a Salerno, il parlamentare salernitano di Azione-Italia Viva, l’avvocato Antonio D’Alessio, incontrerà gli organi di informazione per illustrare loro tutte le azioni politiche necessarie per scongiurare un grave pericolo per gli equilibri del territorio salernitano.

Il “casus belli” è rappresentato dal contratto istituzionale di sviluppo (CIS) denominato “Grande Salerno”, il cui iter amiministrativo fu avviato lo scorso 23 maggio, presso la sede dell’amministrazione provinciale di Salerno, tavolo tecnico al quale hanno inteso partecipare numerosi enti locali del nostro territorio. Il patto è destinato ad impartire una svolta nel miglioramento della qualità della vita delle comunità della provincia di Salerno dal punto di vista del superamento del gap infrastrutturale che si trascina ormai da decenni. In totale sono stati presentati 250 progetti per un importo complessivo di spesa di oltre un miliardo. Infine – a settembre scorso – si è conclusa altersì la fase di valutazione dei progetti presentati con una previsione di impegno a valere sul Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 di 250 milioni di euro.

“E’ stato grazie al lavoro dell’allora ministro per il Sud Mara Carfagna – ha affermato D’Alessio – che questo patto di sviluppo abbia proseguito il proprio iter amministrativo, con il coinvolgimento anche della Regione Campania per quanto attiene l’istruttoria per la fase di concertazione. Con il cambio di governo abbiamo la necessità di capire quali siano le iniziative volte a velocizzare quanto più possibile le procedure al fine di non perdere questa occasione fondamentale per lo sviluppo territoriale e la credibilità delle stesse istituzioni”.