ANTONIO IANNONE (FDI): “DE LUCA ATTACCATO ALLA POLTRONA, PER MESI HA PARLATO SOLO DI TERZO MANDATO”

“Invece di governare e dare risposte ai problemi della Campania, De Luca per mesi ha passato il tempo a parlare di terzo mandato. Ora che anche il suo partito ha votato contro, comincia a sostenere che la questione non riguarda la Campania. Siamo al cospetto di quei bambini viziati che, essendo scarsi al gioco del calcio, pensano di far prevalere la proprietà del pallone: quando perdono dicono che lo portano via. De Luca è al capolinea della sua esperienza e nei suoi ultimi cinquecento dovrebbe pensare a lavorare per non lasciare il disastro che ha generato in sanità, trasporti pubblici, spesa di fondi comunitari e sviluppo infrastrutturale. Sperpera tempo e danaro a fare polemiche; spiega agli altri cosa dovrebbero fare con la credibilità di chi non è stato capace. E’ isolato sul piano politico e istituzionale e anche tra i suoi uomini abbondano le perplessità circa una suicida strategia”. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

