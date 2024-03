SAN VALENTINO TORIO. MICHELE STRIANESE: “AVANTI CON LAVORI PER NUOVA RETE FOGNARIA”

“Finalmente, dopo tanti giorni piovosi, e’ stato possibile riprendere i lavori per la messa in sicurezza stradale, sulle varie arterie dove sono stati effettuati i lavori per la rete fognaria e quelli per il potenziamento della rete elettrica. Ieri abbiamo asfaltato tutti i tratti gia’ fresati di via Vetice, lungo i quali inserimmo i tratti fognari mancanti (tubazioni in PEAD da 1600 mm). Dopo aver realizzato il ripristino provvisorio, alcuni mesi or sono, verificato l’ adeguato assestamento della piattaforma stradale, abbiamo proceduto con la realizzazione del nuovo manto d’ usura.”

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Stessa cosa anche a Via dell’ Ecologia ed a Via Sciulia, dove oggi abbiamo comoletato un gran lavoro con il quale abbiamo sistemato e messo in sicurezza tutta la frazione.

Si inizia a completare anche la nuova segnaletica orizzontale ed i lavori sono gia’ in corso a Via Sanguette e procederanno anche a Via Provinciale Sarno/Nocera, Via Zeccagnuolo, Via Vetice, Via dell’ Ecologia, Via Tuoro.

Per fine mese rifaremo tutto il manto stradale di Via Diaz a Casatori ed il tratto mancante di Via Zeccagnuolo, grazie alla collaborazione con l’ Enel ed ovviamente anche qui rifaremo la segnaletica orizzontale.