PIERO DE LUCA (PD): “RAFFORZARE LE RINNOVABILI CON AIUTI PER IMPRESE E FAMIGLIE”

“Ho partecipato con piacere al Forum Nazionale Sostenibilità e Sviluppo delle Aree Industriali ed ho ribadito l’importanza di rafforzare gli impegni per lo sviluppo delle rinnovabili e delle comunità energetiche.

È indispensabile non arretrare rispetto agli obiettivi fissati a livello europeo, utilizzando al massimo anche le risorse del Pnrr. Ma è fondamentale sostenere adeguatamente gli investimenti per non far ricadere i costi della transizione green nei vari settori né sulle famiglie né sulle imprese più fragili”.

Lo ha dichiarato in una nota l’on. Piero De Luca.

