ANTONIO IANNONE (FDI): “DE LUCA FA CAMPAGNA ELETTORALE CON I SOLDI PUBBLICI E VIOLA ANCHE LA PRIVACY”

“Dopo gli imprenditori De Luca è passato ai professionisti. Piovono lettere dove il presidente della Regione fa campagna elettorale personale con soldi pubblici, facendoli passare per una propria carità fatta alle categorie. Oltre allo sciacallaggio politico c’è anche una grave violazione della privacy.

Infatti, nel messaggio inviato dal Capo di Gabinetto di De Luca attraverso posta elettronica certificata sono ben visibili gli indirizzi di tutti coloro che l’hanno ricevuto. In questo modo il diretto interessato può visualizzare anche gli indirizzi mail degli altri percettori. In effetti tutti questi professionisti potrebbero, vista la presentazione della domanda, aver avuto nel 2019 un volume d’affari inferiore a 35milla euro. Insomma, da De Luca una campagna elettorale permanente senza rispetto di nulla e di nessuno, e soprattutto a spese dello Stato. Non c’è che una sola parola per commentare tutto questo: vergogna”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale di FdI in Campania.