Tutti i Governatori, compresi quelli delle Regioni maggiormente colpite dal Covid 19, hanno deciso di sottoscrivere un documento, inviato al Governo, per chiedere una apertura anticipata per alcune attività: a partire dai ristoranti, con una richiesta di anticipare di una settimana la riapertura, fino a parrucchieri, barbieri e centri estetici, per i quali si dovrebbe attendere fino al 1 giugno. Intanto il mondo della ristorazione in Campania è già pronto a ripartire in piena sicurezza.

