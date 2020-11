ANTONIO IANNONE (FDI): “DE LUCA SOSPENDE SUA DELIBERA SU OSPEDALE RAVELLO, CONFUSIONE TOTALE”

“La Regione Campania ha sospeso la delibera sull’Ospedale di Castiglione di Ravello. Vincenzo De Luca, come la tela di Penelope, fa e disfa. Non si capisce di cosa lo ringrazino i sindaci della Costiera Amalfitana, visto che è tornato sui suoi passi cambiando quello che lui stesso aveva deciso. Il Pd in tutte le sue articolazioni è ormai nella confusione più totale e, poi, goffamente tenta di far passare per vittorie risultati inesistenti. Un balletto senza senso dove chi ha rischiato di subire un grave pregiudizio addirittura ringrazia coloro che hanno cercato di causarlo”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale di FdI in Campania.