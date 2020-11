FISCIANO. NUOVI PUNTI LUCE NELLE FRAZIONI, SESSA: “CONFORT VISIVO E RISPARMIO”

Inauguriamo, con l’accensione dei nuovi punti luce nelle frazioni di Carpineto e Settefichi, una nuova stagione d’illuminazione pubblica a Fisciano.

L’intervento di ๐™–๐™ข๐™ข๐™ค๐™™๐™š๐™ง๐™ฃ๐™–๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™ค ๐™™๐™š๐™ก๐™ก๐™– ๐™ง๐™š๐™ฉ๐™š ๐™ฅ๐™ช๐™—๐™—๐™ก๐™ž๐™˜๐™– ha interessato non solo i tratti di strada in cui erano giร presenti i lampioni ma ha visto anche l’installazione di nuovi punti luce, in territori che ne erano privi.Lo annuncia Vincenzo Sessa, Sindaco di Fisciano.

La messa in opera dei corpi illuminanti con lampade a led di ultima generazione, oltre a garantire ulteriore sicurezza alla circolazione di veicoli e pedoni, grazie ad un eccellente confort visivo, consentirร di avere un notevole risparmio sia in termini economici ed energetici che in termini di emissioni di Co2 nell’atmosfera. Prosegue, con dedizione, il nostro impegno per la riqualificazione del territorio fiscianese.

Share on: WhatsApp