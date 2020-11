ENZO MARAIO (PSI): “PER NOI SCUOLE APERTE, CANCELLI CHIUSI SONO UNA SCONFITTA”

Come in tutte le cose, bisogna stabilire delle priorità. Per noi al primo posto c’e’ il diritto all’istruzione, c’e’ la scuola. E quei cancelli chiusi, sono una sconfitta per tutti, della politica in primis. Non è accettabile che siano i ragazzi ad essere quelli più penalizzati e, con loro, le famiglie che si trovano più di altre in difficoltà economica. Le scuole chiuse acuiscono le diseguaglianze e non possiamo permettere che accada. Parliamo di ripartenza ma prima dobbiamo garantire la sicurezza nelle scuole e soprattutto la sicurezza di ciò che si muove attorno alle scuole, come i trasporti. Il governo sta lavorando per allentare le misure restrittive per le prossime settimane. Dobbiamo cogliere quella occasione perchè la riapertura delle scuole sia al primo posto. La decisione del Comune di Salerno di prolungare lo stop alla didattica in presenza spero venga al più presto rivista”

Così in una nota il Segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio, commentando l’ordinanza di chiusura delle scuole emanata dal Comune di Salerno.

Share on: WhatsApp