“Ma il decreto Ristori bis prevede bonus baby sitter e congedi parentali solanto per le Regioni dichiarate zona rossa dal governo? In Campania dove le scuole sono state chiuse da De Luca nessun aiuto alle famiglie? Tra Conte e De Luca ic restano cornuti e mazziati”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

