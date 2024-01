ANTONIO SOMMA: “SANITA’ VALLE DELL’IRNO, ATTENDIAMO DI LEGGERE ATTO AZIENDALE ASL”

“Questa mattina, nell’Aula Consiliare del Comune di Mercato San Severino, si è tenuta la riunione dei Sindaci della Valle dell’Irno, con la partecipazione dei Comuni di Bracigliano, Calvanico, Roccapiemonte, Castel San Giorgio, Siano, Fisciano e Baronissi. Con tutti i primi cittadini e con i loro delegati abbiamo affrontato il tema della sanità pubblica, con particolare riferimento alla situazione del Presidio Ospedaliero Fucito di Mercato San Severino. A tutti i Sindaci del Comitato ho preannunciato di essere in attesa di ricevere a breve la bozza dell’Atto Aziendale per prendere visione della strategia che si intende attuare proprio in riferimento al nostro presidio ospedaliero: ”

Lo dichiara, in una nota, Antonio Somma, Sindaco del Comune di Mercato San Severino.

una volta ricevuto l’Atto, insieme a tutti gli altri Sindaci del comprensorio della Valle dell’Irno, faremo le nostre valutazioni e se sara’ necessario chiederemo un incontro immediato con il Direttore Generale dell’Azienda Universitaria Ospedaliera Ruggi d’Aragona. Intanto, teniamo alta l’attenzione anche su altre soluzioni che potrebbero dare, una volta attuate, un netto miglioramento alla quantità ed alla qualità delle prestazioni sanitarie pubbliche: a cominciare dalle Case della Salute, le strutture che la Regione Campania ha inteso progettare su tutto il territorio campano. Ed una di queste innovative Case della Salute sarà ospitata proprio nel territorio del Comune di Mercato San Severino.