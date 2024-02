ANTONIO TAJANI ELETTO PER ACCLAMAZIONE NUOVO COORDINATORE NAZIONALE DI FORZA ITALIA

Antonio Tajani è stato eletto per acclamazione segretario nazionale di Forza Italia nel corso del congresso di Forza Italia. “Grazie di cuore, per la stima e per la fiducia che mi avete concesso”. Lo ha detto Antonio Tajani nel suo discorso dopo l’elezione a segretario nazionale del partito nel corso del Congresso azzurro. “Sono felice, mi sento una grande responsabilità sulle spalle, perché non è facile indossare la fascia da capitano quando quella fascia l’ha indossata Silvio Berlusconi. Ce la metterò tutta, cercherò di far sì che il movimento coinvolga il maggior numero di persone, e penserò molto agli amministratori locali”, ha aggiunto.

“Il primo messaggio di congratulazioni che ho ricevuto è stato quello di Marina e di Piersilvio Berlusconi. Non possiamo permetterci di vanificare tutto quello che abbiamo fatto dal giorno della scomparsa di Berlusconi. Proprio per un omaggio a lui, non possiamo permetterci di dividerci per una piccola ricerca di ambizione personale”, ha detto Tajani.

“Dobbiamo pensare a tutti gli appuntamenti elettorali che abbiamo: dobbiamo vincere, perché dalla vittoria dipende anche la sopravvivenza, nei prossimi trent’anni, del nostro movimento politico”. Come Forza Italia “dobbiamo essere presenti ancora di più in ogni Comune italiano, perché il radicamento sul territorio è fondamentale per avere almeno uno o due punti in più di percentuale quando andremo a votare. Quindi il lavoro esterno deve essere assolutamente accompagnato dal lavoro sul territorio”, ha concluso.

Sono stati eletti vicesegretari di Forza Italia Roberto Occhiuto, Alberto Cirio, Deborah Bergamini e Stefano Benigni. L’elezione è avvenuta per alzata di mano in conclusione del congresso di Roma.