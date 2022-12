ANTONIO VISCONTI (ASI): “BENE INIZIATIVA PIERO DE LUCA PER PROROGA ZES”

Il Presidente del Consorzio Asi Antonio Visconti, plaude all’attività parlamentare dell’ On. Piero De Luca che, con il suo impegno, ha sostenuto l’emendamento che modifica modifica la Legge di Stabilità per gli investimenti nel Mezzogiorno e proroga al 31 dicembre 2023 l’incentivo correlato agli investimenti effettuati nelle Zone economiche speciali (Zes), con una spesa di 65,2 milioni per il 2023 dal Fondo di sviluppo e coesione.

“Una misura fondamentale per il sostegno agli investimenti e per garantire concrete misure di rafforzamento favorendo l’attrazione degli investimenti nel nostro territorio-ha dichiarato Visconti- Al di là delle chiacchiere e della demagogia questi sono risultati che consentono di realizzare posti di lavoro, sviluppo ed occupazione”.

